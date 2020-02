Kemar Lawrence, enfin les débuts ? "Il est prêt"

Kemar Lawrence sera dans la sélection d'Anderlecht qui ira à Waasland-Beveren. Le Jamaïcain pourrait faire ses grands débuts.

Il aura fallu le temps que le nouveau back gauche d'Anderlecht soit en ordre sur le plan administratif, puis qu'il acquière un peu de rythme, mais Kemar Lawrence est désormais fit and well et devrait pouvoir faire ses débuts ce samedi sur la pelouse du Freethiel. "Oui, il est prêt et fera partie de la sélection ce week-end", confirme Franky Vercauteren.

Le coach du RSCA a ensuite évoqué les qualités de Lawrence. "Comparable à Murillo ? Il n'a pas le même pied droit", blague-t-il. "Non, plus sérieusement, ce sont des joueurs différents. Mais nous verrons. Amir Murillo avait débuté de manière très sobre, sans être mauvais bien sûr, mais il ne se montrait pas tout de suite sur le plan offensif. Je m'attends au même scénario avec Kemar Lawrence. Il aura besoin de temps pour trouver sa place, avec ses qualités qui sont autres que celles de Murillo".