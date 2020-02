Moussa Djenepo, profil taillé pour la Premier League : "Il est notre héros"

Au-delà de son implication dans plusieurs goals, Moussa Djenepo a cet avantage d'être un pur talent, d'être capable de se jouer des défenses adversaires par des gestes aussi beaux qu'originaux. Le public des Saints est sous le charme, retenant son souffle à chacune de ses touches de balle.

L’ancien joueur du Standard de Liège a retrouvé sa place de titulaire le week-end passé, alors que son entraîneur avait préféré l’utiliser en joker ces dernières semaines. Les blessures des ailiers Boufal et Redmond en ont décidé autrement.

Résultat : le jeune malien a été élu homme du match lors de la dernière victoire des Saints contre Aston Villa. Pour cause, l’attachant et talentueux joueur a délivré une passe décisive à Shane Long. Il était déjà à la base de l’action en réalisant un geste technique qui a créé l’espace nécessaire (première action sur la vidéo) :

Moussa Djenepo avait déjà prouvé dès son arrivée qu’il était plus doué techniquement que la moyenne, même en Premier League. A peine arrivé, il avait inscrit le but du mois de septembre. Il s’était alors joué de trois défenseurs de Sheffield United, avant de tromper leur gardien. Sublime :

Au-delà de cette implication directe dans les buts de Southampton (2 buts et 2 passes décisives cette saison), Djenepo a un profil taillé pour la Premier League, malgré un physique léger, qu’il a clairement solidifié depuis son arrivée outre-Manche ; il n’est pas du genre à se mettre en retrait. Tête levée, il préfère la passe risquée mais tranchante pour casser les lignes. Son aisance technique, son imprévisibilité et ses provocations incessantes usent les défenses.

Moins joujou et plus physique – ses deux caractéristiques qui pouvaient laisser certains sceptiques quant à une adaptation en Premier League – Djenepo est vite devenu le chouchou du St Mary’s Stadium. Un public des Saints qui scande régulièrement « Oh Moussa Djenepo », à défaut d’avoir su propager le chant plus complet que lui avaient réservé les plus créatifs : « Moussa Djenepo, il est notre héros. Venu du Standard de Liège pour jouer pour les Saints. Il est fracassant, un nouveau but inscrit. On chantera à sa gloire toute la journée ».

Profitant de la blessure de Boufal, il avait joué 51 minutes contre Burnley. Malgré la défaite, il fut déjà l’un des meilleurs Saints. Et, les statistiques du week-end dernier parlent en sa faveur : 6 dribbles réussis, 4 passes « clés », 1 assist, deux tacles importants. Pour une note totale de 8,4/10. L’international marocain Boufal revenant de blessure, reste à savoir si Hasenhüttl exaucera les vœux du public anglais : laisser l’ancien dribbleur du Standard titulaire.

Mais, pour ce samedi après-midi, cela ne sera pas le cas. Moussa Djenepo vient de perdre sa maman adoptive. En deuil, il n'est pas repris dans le groupe des Saints. En espérant qu'il puisse lui dédier encore de nombreux appels :