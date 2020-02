Auteur d'un triplé, Mbokani ne fait qu'une bouchée d'Ostende

Le Matricule 1 recevait Ostende et a fait le boulot, grâce à un départ canon et à un Mbokani en grande forme.

Ce soir, l'Antwerp a facilement disposé des Côtiers, dont la lutte contre la relégation risque de les suivre jusqu'à la dernière journée de JPL, même si la défaite de Waasland-Beveren les arrange. Pour sa part, l'Antwerp peut se concentrer pleinement sur les PO1, pourtant dans le creux de la vague ces dernières semaines. Cette victoire pourrait donc les remettre sur les rails.

Après cinq minutes de jeu, le marquoir du Bosuil affichait déjà 2-0, avec un doublé de Mbokani. L'attaquant profitait d'abord d'une perte de balle de Neto, avant de doubler le score de la tête libre de tout marquage.

Le rythme baissait ensuite et l'Antwerp se contentait de gérer malgré des occasions de Refaelov et de Mbokani. Après la pause, Ostende revenait avec de meilleures intentions à l'image des offensives de Neto et de Vargas. Mais le rythme de la rencontre baissait à nouveau avant que Mbokani ne fasse parler la poudre avec son triplé (87e) profitant d'un poteau de Miyoshi. Vargas sauvait l'honneur dans les arrêts de jeu.

L'Antwerp s'imposait aisément 3-1 face à une formation trop inoffensive pour l'inquiéter.