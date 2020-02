Clasico wallon, derby en Flandre : "Pour l'honneur et la gloire du moment"

La rencontre Charleroi-Standard ne sera pas la seule animée en tribunes. Dans une moindre mesure, la Flandre tient également son " derby » ce week-end.

15 kilomètres séparent Courtrai de Waregem. Si l’on se base sur sa définition restrictive et historique, il ne s’agit pas exactement d’un derby. Cela n’empêche néanmoins pas les deux clubs et ses supporters de le présenter comme tel.

Quelques heures avant le coup d’envoi de la rencontre (samedi à 20h), le KVK a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour chauffer les moteurs. On y revoit les meilleurs moments, d’un point de vue courtraisien, de ces oppositions historiques. Avec un seul mot d’ordre : « La victoire, pour l’honneur et la gloire du moment ». En effet, au classement, ce match n’a plus beaucoup d’intérêt pour Courtrai, qui attend sagement les PO2 :