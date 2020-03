Coronavirus: un championnat européen suspendu

Après la Chine et la Corée du Sud, c'est un championnat européen qui se met en pause.

La Swiss Football League avait déjà décidé de ne pas jouer le week-end dernier, la période a été officiellement étendue ce lundi. On ne jouera plus, au plus haut niveau, en Suisse avant le 23 mars prochain. Les trois prochaines journées de championnat seront donc reportées.