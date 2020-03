Un ancien joueur de Chelsea et de Liverpool suspendu 4 mois !

Daniel Sturridge a quitté Trabzonspor avec une résiliation à l’amiable plus tôt dans la journée. La raison de ce départ soudain est désormais connue. En effet, l'attaquant âgé de 30 ans est suspendu de toute activité dans le football jusqu’au mois de juin et condamné à payer 170.000 euros d’amende.

L'ancien joueur de Manchester City, de Chelsea et de Liverpool a enfreint les règles concernant les paris sportifs. Initialement suspendu pour deux semaines, l'Anglais a été sanctionné bien plus lourdement suite à l’appel fait par la Fédération anglaise. Cela est passé à quatre mois, tandis que le montant de l’amende a doublé.

Daniel Sturridge has been suspended from all football and football-related activity from today until the end of 17 June 2020. Full statement: https://t.co/kwMosOgrNY. pic.twitter.com/7kMRfkQHxZ