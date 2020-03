La recette du Cercle : des concurrents qui paniquent et un mercato rondement mené

Le Cercle de Bruges file vers le maintien. On anticipe bien sûr, mais tous les ingrédients sont réunis pour que les Groen & Zwart, contre toute attente, se maintiennent.

Un mercato rondement mené

Le mercato hivernal est une lotterie. Peu d'équipes réussissent à changer leur saison du tout au tout via leurs transferts du mois de janvier ; cela aura très clairement été le cas du Cercle de Bruges, comme nous le soulignions déjà après leur victoire à Mouscron lors de laquelle 5 transfuges hivernaux étaient titulaires et excellents. Même constat ce week-end lors de la victoire contre La Gantoise : le portier Lennart Moser a tout sorti, le défenseur central Dimitrios Chatziisaias a été très solide et les cinq mêmes cadres étaient toujours là.

Du côté de Waasland-Beveren ? Aucun renfort. "Nous aurions pu transférer, mais ne pensions pas que ce serait nécessaire avec 8 points d'avance" : un aveu à la fois d'imprévoyance et d'impuissance de la part de Dirk Geeraerd après la défaite contre Anderlecht - ni Beveren, ni le KVO n'ont la puissance financière de l'AS Monaco derrière eux pour screener et attirer les joueurs.

Ostende, de son côté, a frappé fort ... sur papier : Adama Niane, Bubacarr Sanneh, Louis Verstraete, Amadou Sagna (Bruges). Sanneh et Niane manquent totalement de confiance, Verstraete n'est pas un créateur de danger ou de folie - au contraire de Fernando Canesin, parti. Le résultat n'est pas probant.

Des concurrents qui paniquent

Bernd Storck, arrivé le 12 octobre 2019, est toujours en poste ; pourtant, le Cercle de Bruges a connu sous sa houlette des séries noires (1/12 à son arrivée mais surtout 3/24 de décembre à février) auxquelles n'auraient pas survécu beaucoup d'entraîneurs de Jupiler Pro League.

Et auxquelles n'ont pas survécu les coachs de la concurrence : Arnauld Mercier, qui avait pourtant réussi un 9/9 qu'on pensait suffisant, a pris la porte après un 0/12 qui a laissé son club lanterne rouge. Une décision qui, plutôt que de servir de choc psychologique va peut-être servir de dernier coup de pelle. Le KV Ostende, de son côté, vient de faire plus fort en licenciant Dennis Van Wijk ... arrivé début janvier (4/21). Pour quel résultat ? Réponse dans les deux matchs à venir ...

La pression de l'AS Monaco

C'est le journaliste d'investigation Romain Molina, connaisseur des coulisses de l'AS Monaco, qui le révélait récemment : en cas de relégation du Cercle de Bruges, le club monégasque envisagerait très sérieusement de retirer ses billes de Venise du Nord. Le Cercle, propriété de l'ASM, devrait se trouver un repreneur ... en étant relégué en D1B, et avec un projet de nouveau stade dans les tiroirs. Bonne chance dans ce genre de cas pour éviter un scénario à la Tubize ou Lokeren.

Est-ce cette pression qui a permis au Cercle de performer ? Difficile à dire, mais le couperet pourrait finalement ne pas tomber. Reste, peut-être, à repenser le projet monégasque : de tous les joueurs prêtés par le club du Rocher en début de saison, seul Giulian Biancone (excellent) est encore dans le onze. La plupart sont déjà partis cet hiver. Aucun des transferts miracles de cet hiver n'est venu de Monaco ...