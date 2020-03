6 matchs de moins, mais plus fautif que n'importe qui en Premier League

Certes, le milieu de terrain est plus amené qu'un autre à commettre des fautes. Mais il en est certain qui battent des records en la matière.

Et le Suisse Granit Xhaka en fait clairement partie. Le milieu défensif des Gunners a déjà commis 45 fautes cette saison en championnat, selon la référence des statistiques WhoScored. Ce qui en fait clairement le joueur le plus fautif de la Premier League. Pourtant, Xhaka est loin d'être le joueur le plus présent sur les pelouses. Il a déjà manqué six rencontres de championnat.

Son bilan statistique est, en revanche, moins fourni offensivement : 0 but et 1 assist cette saison. Lors de la précédente, le Suisse de 27 ans avait déjà commis 45 fautes. Il va donc battre son record personnel de fautes commises cette saison.