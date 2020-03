La Fédération marocaine réagit radicalement au premier cas de coronavirus

Chaque pays gère le coronavirus du mieux qu'il peut, certains, comme l'Italie, devant multiplier les reports et les huis-clos devant les risques de contagion. Le Maroc n'a pas hésité ...

Peut-on parler de réaction exagérée ? La Fédération marocaine n'a, en tout cas, pris aucun risque en ce qui concerne l'épidémie de Covid-19, ou coronavirus : dès la détection d'un premier cas dans le pays, ce lundi, la décision a été prise de disputer l'intégralité des rencontres, tous échelons confondus, à huis-clos.

En Belgique, où 13 cas ont été détectés à ce jour, aucun huis-clos n'a été déclaré et les clubs gèrent tous la situation à leur façon (plus de poignées de main à Anderlecht, séance de dédicaces annulée à La Gantoise, etc). L'épidémie est-elle prise trop peu au sérieux chez nous ... ou un peu trop au Maroc ?