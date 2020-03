Des tensions sur la pelouse du Canonnier: "Rien de bien méchant"

Il a fallu quelques minutes pour que les deux équipes se calment, mais les Hurlus relativisaient à l'issue de la partie.

Le dernier quart d'heure de la rencontre a été compliqué pour les Waeslandiens et sans Nordin Jackers, le score aurait pu être plus lourd. Les nerfs à vif, il n'a fallu qu'une petite étincelle pour que ça s'envenime dans le temps additionnel.

"Il ne faut pas retenir ça"

Rien de bien grave pour les Hurlus. "Il ne faut pas retenir cela", estime Frank Boya. "On se chamaille, on se chambre, mais dès que ça s'est calmé, on s'est fait es câlines et c'était oublié, ça fait partie du foot", insiste le Camerounais.

Un avis partagé par son partenaire, Diogo Queiros, apparu très calme à ce moment du match. "Ils sont sous pression et cette défaite leur a fait mal. Pas toujours facile de garder son calme, mais ce n'était pas grand-chose."