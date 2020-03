À Waasland-Beveren, on espère que les autres clubs "joueront le coup correctement"

Pour Waasland-Beveren, il va falloir réussir l'impossible : battre La Gantoise et espérer qu'Ostende perde au Cercle.

Le KV Ostende a assez avec un maintien au Jan Breydel pour se sauver officiellement. Autrement dit : on risque de ne pas voir beaucoup de jeu du côté de Cercle - KVO. "Nous devons juste espérer que cela joue de manière correcte de l'autre côté", reconnaît Tuur Dierckx.

Autrement dit : côté waeslandien, on pense que le Cercle de Bruges pourrait ne pas jouer le coup à fond. "On sait qu'il y a toujours eu des surprises sur les pelouses de D1A lors des dernières saisons. Mais on ferait peut-être pareil dans leur situation", se résigne Dierkcx. "Rien n'est fini, mathématiquement, c'est encore possible ... mais il y a peu de chances, en effet".