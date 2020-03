🎥 Buteur avec Sassuolo, il fait passer un message à toute l'Italie

Et si c'était le dernier match de Serie A avant le 3 avril prochain? Selon les recommandations lancées par le Comité Olympique Italien, la Serie A pourrait être suspendue pendant près d'un mois. Mais Sassuolo et Brescia ont eu le temps d'en découdre lundi soir.

L'occasion pour Francesco Caputo d'inscrire un doublé et d'offrir, avec la complicité de Jérémie Boga, trois points de plus à Sassuolo (3-0), désormais onzième de Serie A. Et il en a profité pour faire passer un message d'espoir à ses compatriotes, accompagné d'un petit conseil: "Tout ira bien, restez à la maison"

After scoring for @SassuoloUS against @BresciaOfficial, Francesco Caputo held up a special #coronavirus message ...



"Everything will be fine. Stay at home."



