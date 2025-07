Visibles dès le début de saison ? Voici les principaux changements attendus dans l'arbitrage belge

Jonathan Lardot a évoqué aujourd'hui devant la presse les priorités de l'arbitrage belge pour la saison prochaine. Le patron du département veut plus de cohérence dans les décisions.

Comme chaque été, l'arbitrage belge s'est réuni pour faire le bilan de la saison écoulée et se mettre d'accord sur les nouvelles directives, ensuite communiquées aux différents acteurs de notre football. Jonathan Lardot s'est ainsi présenté face à la presse pour évoquer les changements attendus.

L'ancien arbitre de 41 ans veut réduire les cas de zones grises : "Elles étaient trop nombreuses la saison dernière encore. Nous avons besoin d'appliquer clairement les lignes directrices, surtout au niveau du VAR, car les arbitres n'étaient pas toujours sur la même ligne la saison dernière", explique-t-il, dans des propos relayés par Belga.

Plus d'équipes fixes

Pour cela, il est important de faciliter les automatismes entre arbitres : "Nous avons réalisé de bons Playoffs (97% des décisions arbitrales après intervention du VAR ont été jugées correctes, contre 95% en phase régulière) car nous avions des équipes fixes de quatre ou cinq arbitres qui travaillaient ensemble, sur le terrain et à la vidéo. Ce n'est pas évident d'appliquer ce schéma pendant toute la saison régulière, mais il faut essayer de le faire autant que possible".

Une autre décision en ce sens : les arbitres ne pourront plus officier lors de la même journée de compétition sur les terrains et au VAR. "L'arbitrage sur le terrain et l'arbitrage vidéo sont deux choses bien différentes. Le passage de l'un à l'autre est difficile et cela explique certaines erreurs que l'on a pu commettre", explique Lardot.

Le patron de l'arbitrage belge veut également revoir le rapport entre l'arbitre principal et les joueurs : "Certains ont une image des arbitres comme des hommes arrogants, avec qui il n'est pas possible de parler. Nous devons pouvoir discuter avec les joueurs, mais cela ne veut pas dire que nous laisserons la porte ouverte à tous les comportements".