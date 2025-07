Teuma à l'assist : après en avoir passé 5 à Zulte, Reims gagne grâce à un ancien de Pro League

Le Stade de Reims disputait hier son deuxième match de préparation. Les troupes de Karel Geraerts l'ont emporté 1-0 contre Boulogne.

Cinq jours après la victoire 5-2 contre Zulte Waregem, le Stade de Reims disputait son deuxième match sous les ordres de Karel Geraerts, arrivé pour aider le club à se reconstruire en Ligue 2. L'adversaire du jour était Boulogne-sur-Mer, équipe déjà croisée par le Standard durant son stage et que Reims retrouvera en championnat.

Deux anciens de Pro League étaient alignés...et ce sont eux qui ont fait la différence : sur un corner de Teddy Teuma, de retour aux affaires après une saison compliquée, Jospeh Okumu a inscrit l'unique but de la rencontre en première mi-temps.

🤳 L'ouverture du score de 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗽𝗵 𝗢𝗸𝘂𝗺𝘂 depuis le bord de la pelouse 👀#TeamSDR 🔴⚪️ pic.twitter.com/kNpgXi4ZwA — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 16, 2025

Reims veut monter en puissance

Une victoire qui satisfait Karel Geraerts : "Je suis très heureux que les joueurs aient pris ce match au sérieux et l'aient gagné. Pour moi, c'est très important. Ces derniers jours, ils ont travaillé très dur à l'entraînement. Cela m'a plu de voir leur caractère aujourd'hui malgré des jambes lourdes", explique-t-il sur les réseaux sociaux du club.

L'ancien entraîneur de l'Union veut aller de l'avant : "On va continuer dans notre approche, nous voulons une bonne circulation de balle, beaucoup de mouvements avec et sans ballon, on va encore travailler ça tous ensemble".

"Une autre chose qu'on va consolider, c'est la cohésion du groupe, c'est très important d'être unis sur le terrain et en dehors. Je suis convaincu qu'un groupe, il faut le créer. Prendre l'initiative", conclut-il.