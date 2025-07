OFFICIEL : C'est la fin de l'histoire entre Anthony Moris et l'Union Saint-Gilloise

L’aventure d’Anthony Moris à l’Union Saint-Gilloise est terminée. Le gardien de 35 ans quitte le club bruxellois et s’engage avec Al-Khaleej en Arabie Saoudite.

Moris était devenu une vraie icône au club. En cinq saisons, il s’est vite affirmé comme le gardien numéro un.

En 2021, il a grandement contribué à la montée en D1A. Les saisons suivantes, il a bataillé avec l’Union pour le titre, mais a échoué de justesse à chaque fois. Le club a commenté ce départ sur X. "Merci Antho, d’avoir toujours été là, pour TON Union Saint-Gilloise. D’avoir été le gardien de ces couleurs qui seront toujours les tiennes."

Five years, four trophies, and 232 games later, our Capi’ Anthony is leaving Union. 🟡🔵



Merci Antho, d’avoir toujours été là, pour TON Union Saint-Gilloise.

D’avoir été le gardien de ces couleurs qui seront toujours les tiennes. Pendant cinq saisons, tu as contribué à écrire la… pic.twitter.com/VU0YQt6VKl