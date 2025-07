Qui défendra les buts du Parc Duden ? L'Union a une piste pour succéder à Anthony Moris

L'Union Saint-Gilloise se cherche un nouveau gardien depuis le départ d'Anthony Moris. Son successeur pourrait débarquer d'Angleterre.

Le départ d'Anthony Moris vers l'Arabie Saoudite a été officialisé hier, obligeant l'Union à se trouver un nouveau gardien à une grosse semaine de la reprise du championnat. Dans leur prospection, les dirigeants unionistes peuvent compter sur les méthodes et la base de données très fournie de Brighton.

Le club anglais dispose d'une piste intéressante en la personne de Carl Rushworth. Le gardien de 24 ans a été formé chez les Seagulls mais n'a jamais réussi à s'y imposer. Il a été prêté ces dernières saisons à des clubs tels que Walsall, Swansea et Hull City, et semble prêt pour un transfert définitif cet été.

L'Union va devoir se montrer convaincante

Rushworth a suscité l'intérêt des Rangers et semblait lui-même ouvert à un transfert en Écosse. Cependant, Brighton a mis son veto et ne voudrait pas qu'il parte à Ibrox selon TalkSPORT. Cela alimente les rumeurs sur un possible transfert à l'Union, où il pourrait potentiellement atterrir grâce aux liens entre les deux clubs.

Mais le transfert est loin d'être fait. Selon les mêmes sources, Rushworth n'aurait guère envie de déménager en Belgique. Cela complique les manoeuvres de l'Union, qui n'a pas caché que malgré tout le potentiel démontré, Vic Chambaere ne sera pas lancé dans le grand bain comme gardien numéro un cette saison.

Brighton a déjà fourni aux Bruxellois des joueurs pleins de potentiel tels que Simon Adingra et Kaoru Mitoma. Rushworth pourrait s'inscrire dans cette lignée, s'il se laisse finalement convaincre de rejoindre le Parc Duden. Mais le temps presse si l'Union veut disposer d'un nouveau portier dès le début de saison.