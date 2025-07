Un ancien d'Anderlecht et d'OHL s'envole vers une destination vraiment inattendue !

Le foot réserve parfois des choix inattendus : Henri Stanic part en Afrique du Sud et ajoute une ligne de plus à son parcours.

Est-ce que vous connaissez Henri Stanic ? Un ancien espoir formé à Anderlecht et à OH Louvain. C'est le neveu de Mario Stroeykens, mais contrairement à lui, il n’a jamais réussi à percer à Anderlecht.

Nouvelle aventure à l’étranger

Il n’a pas non plus réussi à s’imposer à OH Louvain, malgré un bon parcours chez les jeunes. Parti d’Anderlecht pour OHL en 2020, il n’a jamais intégré l’équipe première.

Entre 2023 et 2024, il est resté un certain temps sans club. Ensuite, il a enchaîné les aventures exotiques, en commençant par la Lettonie, où il a signé un contrat de deux ans et demi avec Liepaja.

We are delighted to announce the acquisition of Belgian centre-back Henri Stanic on a permanent transfer ✍️🇧🇪 — Stellenbosch FC (@StellenboschFC) July 15, 2025

Un peu plus tard, il est parti en Norvège pour jouer à Jerv, avant de rejoindre Malte où il a évolué avec Balzan. Désormais, pour une modique somme d’environ 15 000 euros, il s’apprête à ajouter un nouveau pays à son parcours.

Stanic a signé avec le club sud-africain de Stellenbosch. À tout juste 22 ans, le défenseur central va tenter de s’y imposer et de s’y faire une place.