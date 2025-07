Destinés à se retrouver : Olivier Renard évoque le futur retour de Romelu Lukaku à Anderlecht

Au Lotto park, le retour de Romelu Lukaku est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois. Mais Olivier Renard ne veut pas lui mettre la pression.

A chaque fois qu'il en a l'occasion, Romelu Lukaku répète son amour pour Anderlecht, que ce soit en allant encourager les jeunes du club dans les tournois internationaux, en venant assister au Clasico ou en confirmant son souhait de revenir un jour là où tout a commencé.

Sa cote de popularité est toujours aussi grande, il n'y avait qu'à constater l'effervescence provoquée par sa présence dans les tribunes lors de la victoire contre le Standard l'automne dernier.

Avec une telle agitation, Anderlecht et sa direction ne peuvent pas se permettre de passer à côté dans les prochaines années. Big Rom sait comment la collaboration avec Vincent Kompany a pris fin et est conscient de l'instabilité qui règne au sein du club, il a d'ailleurs appelé publiquement à plus de calme. Mais son envie de revenir par la grande porte reste intacte.

Une image qui pèse lourd

Olivier Renard a été interrogé à son sujet par Het Nieuwsblad mais reste prudent : "C'est compliqué pour moi de parler de lui. Il est encore sous contrat dans un club. Tout le monde sait qui est Romelu pour Anderlecht. Il reviendra, peu importe la fonction".

Le directeur sportif temporise : "On ne met pas de date pour ne pas se mettre la pression. À côté du terrain, il fait déjà une publicité super positive pour le club. On utilise Romelu dans nos présentations". Ce ne sont pas des paroles en l'air : son nom et son visage sont utilisés pour convaincre les jeunes talents du projet anderlechtois. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges symbolise le lien entre le passé et l'avenir - un témoin vivant de ce qui est possible quand on émerge à Neerpede.

Lukaku joue également un rôle d'ambassadeur à l'étranger. Tout comme Vincent Kompany, il continue de représenter positivement le club. Ce genre de bouche-à-oreille est d'une valeur inestimable pour un club formateur comme Anderlecht.