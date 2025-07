L'Union Saint-Gilloise peaufine sa recette gagnante : un défenseur turc dans le viseur

Le défenseur central de 22 ans, Yakup Kirtay, serait dans le viseur de l’Union Saint-Gilloise. C’est ce qu’a annoncé sur les réseaux sociaux (X ex-Twitter) Sacha Tavolieri.

Kirtay joue actuellement en deuxième division turque avec Erzurumspor FK. Le club bruxellois se serait informé auprès de son équipe pour tenter de le faire venir en Belgique.

Pour le moment, aucune offre officielle n’aurait été faite, mais ça pourrait aller plus vite que prévu.

🟡🔵 Union St.Gilloise has expressed interest for Erzurumspor FK left center back Yakup Kırtay & asked information about conditions of a possible deal but no offer has been made yet. #mercato #JPL #USG #USG pic.twitter.com/w3QlIZbj9x