Officiel : ancien bourreau du Standard avec Eupen, il s'offre un beau transfert outre-Manche

Vous souvenez-vous encore de Djeidi Gassama ? Le jeune Français a bien progressé depuis son passage à Eupen.

Il y a trois ans, Eupen s'était fait prêter Djeidi Gassama en provenance du PSG. En compagnie de plusieurs espoirs parisiens comme Teddy Alloh ou Nathan Bitumazala (le seul encore actif au Kehrweg), il devait se développer chez les Pandas et aider le club à se maintenir en D1A.

Dans les cantons de l'est, l'ailier aux origines mauritaniennes avait pris un peu de temps à s'affirmer comme titulaire, ne s'imposant dans le onze qu'en fin de saison. Kristoffer Andersen et ensuite Edward Still l'ont longtemps utilisé comme supersub.

Avec sa vitesse, Gassama pouvait faire mal à des défenses fatiguées en fin de match. Il avait ainsi plié un match en marquant le but du break contre le Standard de Ronny Deila lors d'une soirée de liesse de novembre 2022.

De plus en plus décisif en Angleterre

Dans la foulée de son retour de prêt, le PSG l'a vendu à Sheffield Wednesday. Il s'y est progressivement imposé et reste sur une saison à 7 buts en Championship. Ses prestations ont convaincu les Glasgow Rangers.

Le club de Nicolas Raskin a déboursé un peu plus de deux millions pour le recruter. Djeidi Gassama a signé un contrat de quatre ans en Ecosse et pourra rapidement s'y mettre en évidence avec le deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Panathinaikos la semaine prochaine.