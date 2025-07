L'avenir est assuré : le Barça annonce une très grande nouvelle à ses supporters

Lamine Yamal a pris son temps avant de dévoiler la grande nouvelle. Il a voulu attendre ses 18 ans pour marquer le coup. Le jeune prodige espagnol prolonge son histoire d’amour avec le Barça jusqu’en 2031.

Le président Joan Laporta ne voulait surtout pas laisser filer son joyau. Il a tout fait pour sécuriser l’avenir du club avec ce nouveau contrat. Pour les supporters, c’est un immense soulagement.

