Maxim De Cuyper ose une comparaison qui va faire du bruit à Liverpool

Maxim De Cuyper a quitté le Club de Bruges pour l'Angleterre avec une idée claire. Il vise le niveau d'un ancien joueur de Liverpool.

On en parlait depuis un moment, mais depuis deux semaines, Maxim De Cuyper est officiellement un joueur de Brighton & Hove Albion. Leandro Trossard avait évolué dans cette équipe et ça lui avait bien réussi puisqu’il avait ensuite signé à Arsenal quelques années plus tard. Le Club Bruges a obtenu une belle somme pour ce transfert.

Welcome to the Albion, Maxim! 🤩💫 pic.twitter.com/8NZXAW41V9 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 5, 2025

Pour les suiveurs de Pro League, c’est un peu dommage de voir un talent comme De Cuyper partir à l’étranger. Mais pour les anglais, ça pourrait devenir une belle surprise.

Côté ambitions, le Belge n’en manque pas. Il a tout de suite annoncé le niveau qu’il vise pour l’avenir, sans hésiter à employer de grands mots.

Qui est son modèle ?

"Trent Alexander-Arnold a été très important pour Liverpool à son époque", a-t-il expliqué à Sky Sports. "Ses passes vers l’avant sont incroyablement."

"C’est un autre niveau que le mien pour l’instant, mais je veux atteindre ce niveau en Premier League avec le temps", a déclaré De Cuyper, affichant de grandes ambitions.