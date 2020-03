Ostende a-t-il crié victoire trop tôt ? L'accord avec le groupe américain se fait attendre

Si le comité des licences devait porter un jugement sur Ostende aujourd'hui, le club ne recevrait pas de licence. Et cet accord avec les investisseurs américains ? Eh bien, deux mois après l'annonce par Frank Dierckens, pas un seul centime n'a été déposé.

Le dossier de licence doit être reçu vendredi, mais les Américains refusent pour l'instant faire le premier pas. Pourquoi? D'un côté probablement parce qu'ils ne sont pas sûrs d'une saison en D1A l'année prochaine, de l'autre aussi parce qu'ils ne veulent pas payer pour des infrastructures un peu dépassées.

Par exemple, Ostende a encore 5 millions d'euros de dettes avec Marc Coucke et à travers sa société Alychlo quelque 900 000 euros de dettes pour la location du stade. Les Américains trouvent cela étrange et voient également des montants provenant de la vente de Marusic et de Lukaku à Bruxelles, rapporte HLN.

Tous ces montants ne seront pas annulés, mais Coucke a intérêt à ce qu'Ostende ne fasse pas faillite, sinon il perdra tout. Les Américains en discutent maintenant, mais le temps presse pour les Côtiers. S'il n'y a pas d'accord vendredi, la porte s'ouvre pour une descente en football amateur.