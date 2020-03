Gros problème pour Genk avant le match crucial face à Malines : un joueur important est incertain

Les Limbourgeois vont pourtant avoir besoin de tout leur effectif pour ce match crucial en vue des Playoffs 1.

Genk a des problèmes avec les blessures : Theo Bongonda est aux prises avec toutes sortes de maux depuis des semaines et Bryan Limbombe n'est pas non plus en forme. Mais le pire est le manque de clarté autour de Paul Onuachu.

Il a dû arrêter l'entraînement mardi selon HBvL. Il continue de souffrir de sa jambe gauche et a été mis sur le côté par précaution. Il se prépare pour l'important match contre Malines, mais il n'est pas encore certain qu'il sera à 100%.

Onuachu est un pion important. Stephen Odey est le seul attaquant à côté de lui, mais il a dû se débrouiller au cours des derniers mois avec de courts temps de jeu et n'a marqué qu'en Coupe.