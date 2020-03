OFFICIEL - PAS de D1A ce week-end, la 30e journée de Pro League est reportée

Les mesures prises par le gouvernement belge ont officialisé le report de la dernière journée de championnat en D1A.

Alors que la rencontre entre Waasland-Beveren et La Gantoise était déjà annulée sur demande du bourgmestre de la ville, c'est désormais un report intégral de la 30e journée de Pro League qui a été annoncé suite aux mesures prises par le gouvernement et qui ont demandé l'annulation pure et simple des événements culturels, sportifs et folkloriques sur l'ensemble du territoire, quelle que soit leur échelle de grandeur.

Cette mesure est en vigueur jusqu'au 3 avril et concerne toutes les compétitions sportives. La Pro League ne pourra donc pas reprendre avant presque un mois. Plus de détails seront communiqués par les instances du football belge dans les jours à venir.