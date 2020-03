La Süper Lig bientôt à l'arrêt ? Une ancien joueur de Chelsea le souhaite

Ces derniers jours, plusieurs championnats européens ont décidé de suspendre leur compétition pendant plusieurs semaines au minimum.

La Serie A, la Liga, la Jupiler Pro League, la Ligue 1, la Premier League, la Bundesliga, l'Eredevisie et la Liga Nos entre autres ont suspendu leur championnat. Ce n'est pas le cas de la Süper Lig qui a maintenu ses rencontres qui se dérouleront à huis clos. Mais ce choix ne plaît pas à tout le monde. C'est le cas d'Obi Mikel, le milieu de terrain de Trabzonspor, l’actuel leader du championnat turc.

Le Nigérian âgé de 32 ans a affiché son mécontentement sur les réseaux sociaux. "Il y a bien plus dans la vie que le football. Je ne me sens pas à l’aise et je ne veux pas jouer au football dans cette situation. Tout le monde devrait être à la maison avec sa famille et ses proches en cette période critique. La saison devrait être annulée car le monde est confronté à des temps tourmentés", a lâché l'ancien joueur de Chelsea sur Instagram.

Reste à savoir si la fédération turque décidera d’imiter ses voisins européens...