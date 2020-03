Keylor Navas heureux de porter le maillot du PSG

L'ancien portier du Real Madrid est heureux au Paris Saint-Germain et fier de faire partie du projet parisien.

Keylor Navas est venu apporter toute son expérience du très haut niveau au PSG. Le portier Costaricain a trouvé une équipe déterminée à faire de grandes choses, et a concédé avoir la chance de progresser aux côtés de joueurs talentueux.

"C'est un privilège d'être ici, je le dis depuis que je suis arrivé. Jouer avec Ney, Kylian (Mbappé), Edi (Cavani), Mauro (Icardi), Fideo (Di Maria)... Je pourrais continuer à citer tous les joueurs, ce sont tous des joueurs de haut niveau. Cela me motive, ils nous entraînent bien pendant les séances", a confié le portier dans un entretien accordé au site officiel du PSG avant de louer l'état d'esprit de l'équipe.

"C'est toujours un grand test de se confronter à eux et ça aide. Et quand tu entres sur le terrain, que tu les vois et que tu sais qu'ils sont dans ton équipe, tu sais que les choses vont bien se passer parce qu'ils ont une responsabilité et l'envie. Je crois que le travail qu'ils font pour l'unité du groupe est excellent", a-t-il conclu.