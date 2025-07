La Supercoupe contre l'Union, c'est déjà dimanche : Bruges porté par Vanaken mais loin d'être à son niveau

Le Club de Bruges a clôturé sa préparation par une victoire de 3-0 contre le Lokomotiv Zagreb. Mais tout n'a pas été parfait, loin de là.

Pour ces 4 x 30 minutes de jeu contre les Croates, Nicky Hayen a expérimenté une formation en 3-5-2. En défense, Spileers, Ordóñez et Mechele formaient le trio, avec Seys et Sabbe en position haute sur les flancs. Le Club s'est montré solide défensivement, mais manquait de tranchant offensivement pendant un long moment. Tzolis jouait surtout en position centrale derrière Romeo Vermant, limitant ainsi la menace sur les flancs.

Ludovit Reis a impressionné par ses récupérations de balles, mais les occasions sont restées rares. La première véritable opportunité est venue après un quart d'heure via Vermant, dont la frappe a été directement stoppée par le gardien. Ensuite, le rythme est encore un peu plus retombé.

Vetlesen et Romero ont fait leur entrée à la place d'Onyedika et d'Ordóñez après 45 minutes, mais cela n'a guère amené plus d'inspiration au jeu brugeois dans un premier temps. Pour la seconde mi-temps, soit à l'heure de jeu, presque une toute nouvelle équipe est entrée sur le terrain, Vanaken et Mechele étant les seuls à conserver leur place.

La probable arrivée de Forbs va faire du bien

Après 76 minutes, c'est justement Vanaken qui a fini par ouvrir le score. Le capitaine a converti avec sang-froid un centre parfait du jeune Et-Taïbi, prouvant encore une fois sa valeur inestimable pour les Blauw en Zart. Dans la foulée, Hugo Vetlesen a directement fait le break d'une incursion victorieuse dans le rectangle. En fin de match, le jeune Sud-africain Shandre Campbell a porté le score à 3-0.

Le Club termine donc sa préparation par une victoire, mais le besoin de renfort offensif est évident. Contre le Lokomotiv, il est apparu clairement qu'il manque de vitesse et de profondeur sur les flancs, c'est d'ailleurs pour cela que la direction travaille à l'arrivée du Portugais Carlos Forbs. Nicky Hayen devra trouver des solutions en vue du match de Supercoupe contre l'Union, prévu dimanche.