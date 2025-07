Quand Eden Hazard rencontre l'un des plus grands sportifs belges actuels : "Moi, je l'admire. Lui, je ne sais pas"

En grand fan de cyclisme, Eden Hazard n'a pas pu résister à l'envie de se rendre sur les routes du Tour de France. L'équipe de la Soudal Quick-Step l'a reçu comme il se doit.

Outre le golf, le cyclisme est l'autre sport favori d'Eden Hazard depuis la fin de sa carrière de footeux. "Tous les ans, je me pose dans le canapé pour suivre le Tour de France", confirme-t-il le sourire aux lèvres.

Aujourd'hui, Eden n'était pas dans son canapé mais bien sur les routes du Tour pour vivre au plus près cette onzième étape riche de 156,8 kilomètres autour de Toulouse.

Fan d'Evenepoel

L'ancien capitaine des Diables a rendu visite à l'équipe Soudal Quick-Step, saluant tout particulièrement Remco Evenepoel, lui-même ancien grand espoir du football belge lorsqu'il était formé à Anderlecht et au PSV. "C’est la première fois qu’on se voit", confie Hazard à Sporza.

"On s’est parlé quelques fois et c’est un plaisir de le voir ici. C’est aussi un plaisir pour mes enfants, qui regardent la course, ils seront contents de nous voir ensemble. Moi je l’admire, lui, je ne sais pas s’il m’admire", a-t-il plaisanté.

Eden Hazard a souhaité bonne chance à Evenepoel pour la suite du Tour : "J’espère voir Remco sur le podium. Ce ne sera évidemment pas facile pour lui pour le général, avec Pogacar qui est là. Mais on ne sait jamais, c‘est comme dans le foot ".