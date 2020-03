Pär Zetterberg étonné par son limogeage : "Bien sûr, j'ai été surpris"

Le Suédois a réagi après l'annonce de son limogeage du staff anderlechtois.

Anderlecht a stoppé sa collaboration avec Pär Zetterberg. Arrivé en novembre 2018 pour intégrer le staff d'Hein Vanhaezebrouck, le Suédois a été mis au courant de son limogeage par le nouveau CEO anderlechtois Karel Van Eetvelt.

"Bien sûr, j'ai été surpris. C'est toujours le cas quand on ne s'y attend pas. Mais je dois accepter cette décision. Karel Van Eetvelt m'a expliqué sans décision. La raison de mon licenciement ? Il est préférable de le lui demander pour éviter un malentendu", a déclaré Zetterberg pour VTM.

Malgré ce départ, le Suédois ne retient que de bons souvenirs lors de son passage en tant qu'adjoint : "J'ai adoré le travail et je m'entendais bien avec les joueurs et le personnel du club. Tout cela va me manquer".