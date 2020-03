Tout comme le football de haut niveau, le coronavirus chamboule notre vie. Les équipes de JPL attendent et les joueurs doivent maintenir leur condition chez eux.

Un certain nombre d'équipes de JPL n'ont plus vraiment d'enjeu en cette fin de saison. Ce n'est pas le cas du FC Malines par exemple qui se préparait au match de l'année, sur le terrain du KRC Genk. Le promu était en course pour les PO1, au terme d'une saison unique.

Et pour l'instant, personne ne peut prédire quand (ni si) ce match aura lieu : "Nous continuons à nous entraîner individuellement, mais pour l'instant sans véritable objectif. C'est très difficile dans ces conditions. Nous nous préparons pendant des semaines. Du jour au lendemain, nous pourrions être prévenus que nous devrons jouer le match, avec un délai très court et sans aucun rythme de match dans les jambes. Pour un match à enjeu comme cela, c'est assez fou, c'est du jamais vu dans le monde du football", confiait le portier Malinois Yannick Thoelen, à Sporza.