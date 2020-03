Le don généreux et discret de Kylian Mbappé pour aider à la lutte contre le covid-19

Le virus continue à faire des dégâts et à paralyser le monde, et la lutte se poursuit que ce soit au quotidien sur le terrain, mais également sous forme d'aides diverses et d'initiatives.

Plusieurs personnalités, du football notamment, ont déjà fait part de dons financiers pour aider la recherche et la lutte contre la pandémie. C’est le cas désormais de Kylian Mbappé. Ainsi, France Bleu évoque un "très gros don" fait par le joueur du PSG à la Fondation Abbé Pierre qui aide notamment les plus démunis et les sans-abris. Un membre de la fondation, joint par le média, a confié que la famille du joueur aurait demandé de rester discret sur l'initiative et le montant. "Dans la lutte contre le covid-19, ce don servira notamment à l'achat de tickets services pour surtout donner à manger aux sans-abris mais à terme, le but sera aussi de les loger", a communiqué la fondation.