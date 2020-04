Une légende du football enregistre une chanson pour lutter contre la pandémie de coronavirus

L'ancien joueur a décidé de lutter en musique contre le coronavirus.

George Weah, le président du Liberia vient d'enregistrer une chanson avec le groupe The Rabbi's, intitulée "Let stand together to fight coronavirus" ( " Dressons-nous ensemble pour combattre le coronavirus " ). On entend ainsi l'ancienne star du football répéter plusieurs fois des phrases comme : "Tout est possible. Cela pourrait être ta mère, ton père, tes frères ou tes sœurs. Levons-nous pour battre ce sale virus. "

Même si l'accès à Internet est extrêmement restreint au Liberia, les autorités ont affirmé que le titre serait diffusé sur l'ensemble des stations de radio du pays, afin de faire passer le message à la population.