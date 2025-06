Du beurre dans les épinards du Standard ? Le prix de Nicolas Raskin aurait été fixé par les Rangers

Le Standard n'est plus vraiment au bord du gouffre financièrement, mais reste dans le rouge : l'équilibre financier du club est fragile. Un peu de beurre dans les épinards ferait donc beaucoup de bien.

À cet égard, une bonne nouvelle vient peut-être de tomber en provenance d'Ecosse. En effet, selon les informations du média TeamTalk, les Glasgow Rangers auraient fixé le prix de vente potentiel de Nicolas Raskin (24 ans), et il est très élevé.

Alors que le médian belge est estimé à 6,5 millions d'euros par Transfermarkt (une valeur qui n'a pas été mise à jour depuis décembre dernier et sa belle montée en puissance), les Rangers en demanderaient en effet la somme rondelette de 30 millions d'euros.

5,7 millions d'euros pour le Standard ?

Une mise à prix qui s'explique par l'intérêt soutenu dont jouit Nicolas Raskin de la part de clubs de Premier League mais aussi d'autres clubs européens (Marseille et la Serie A ont été cités). Un départ n'est pas à exclure, mais le club de Glasgow veut en tirer le maximum.

Et du côté du Standard, on se frotte les mains. En effet, au moment de la vente de Raskin aux Rangers, le club liégeois a inclus une clause de 20% sur la plus-value réalisée. On se rappelle que l'ex-capitaine avait été vendu 1,5 million, bien moins que sa valeur marchande à l'époque (7 millions).

Avec une plus-value d'environ 28,5 millions d'euros, le Standard pourrait donc toucher entre 5 et 6 millions d'euros passivement en cas de revente de Nicolas Raskin. Totalement inespéré. Reste toutefois à ce qu'un club mette une telle somme sur le Diable Rouge !