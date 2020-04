Ultimate QuaranTeam : le Standard échoue au pied du podium !

Battu par Wolverhampton en demi-finale du tournoi Ultimate QuaranTeam samedi soir, le Standard de Liège était opposé au Istanbul Başakşehir ce lundi pour la petite finale. Une rencontre qui s'est finalement déroulée deux fois.

En effet, lors du premier match, Shadow avait été rejoint en deuxième mi-temps par son adversaire bien qu'il menait 2-1 à la pause. Un score final de deux partout qui a finalement contraint les deux protagonistes à rejouer la rencontre quelques minutes après.

Malheureusement pour le champion de Belgique 2019, la seconde partie n'est pas allée dans son sens. En effet, Shadow s'est finalement incliné 2 buts à 1, laissant le club turc s'emparer de la troisième place à ses dépens. Pour rappel, la compétition avait été organisée par le club anglais de Leyton Orient et comprenait initialement 128 équipes.

Full Time | Standard de Liège vs. Istanbul Başakşehir: 1-2 ⚽



We fought hard for it, but after 2 earlier draws we lost our 3rd game (2-2 / 4-4 / 1-2) 😔



👏 Congrats @ibfk2014 🥉#UltimateQuaranTeam #RSCL pic.twitter.com/iNuwoKw5o5