La Liga suivra les recommandations du gouvernement concernant une reprise du championnat

La Liga a déjà prévu un protocole de retour à l'entraînement pour ses équipes, mais toute reprise de la compétition sera soumise au contrôle des autorités sanitaires.

La commission de la Liga a affirmé ce lundi que toute décision prise concernant le retour à la compétition sera soumise aux mesures prises par les autorités sanitaires. Des protocoles de reprise de l'entraînement sont prévus, mais le Conseil supérieur du sport a également son mot à dire : la Real Sociedad a ainsi dû annuler la reprise de ses entraînements cette semaine.

"Le protocole de retour à l'entraînement des équipes de Liga a été étudié, révisé et approuvé. Ce protocole sera transmis et expliqué à tous les clubs affiliés lors du comité directeur de jeudi prochain, et sera mis à disposition du Conseil Supérieur du Sport et des autorités sanitaires compétentes", a précisé la Liga dans son communiqué.