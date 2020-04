Quatre clubs belges parmi les 20 plus gros fournisseurs du Big Five

La Pro League, un tremplin idéal vers les grands clubs européens? C'est ce que semble révéler une étude de l'Observatoire du Football.

Dans son rapport hebdomadaire, le CIES (Observatoire du Football Européen) fait le point sur la provenance des joueurs des cinq plus grands championnats européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie).

Genk, premier club belge

48% des joueurs évoluant dans ces championnats proviennent d'un autre championnat, dont une grande partie arrive des Pays-Bas. L'Ajax est d'ailleurs le fournisseur numéro 1: 22 joueurs actifs dans un des championnats du Big Five y sont arrivés en passant par le club amstellodamois qui est côtoyé par Benfica et Salzbourg sur ce podium.

Mais les clubs belges ne sont pas en reste non plus: avec Genk (6e, 16 joueurs), Anderlecht (10e, 13 joueurs), le Club de Bruges (11e, 11 joueurs) et La Gantoise (20e, 7 joueurs), il y a quatre clubs de Pro League dans le top 20.