🎥 Trois grands moments de la carrière de Divock Origi

Divock Origi passe le cap du quart de siècle ce samedi et on en profite pour revenir sur quelques-uns des plus beaux moments de sa jeune carrière.

Un premier but avec les Diables... au Mondial!

Surprise du chef Marc Wilmots dans le groupe des 23 Diables Rouges retenus pour le Mondial 2014, Divock Origi a joué ses premières minutes avec la sélection en préparation. Son premier but tombe lors du Mondial au Brésil, le 22 juin 2014. Monté au jeu, il inscrit le but décisif du deuxième match de poule contre la Russie (1-0). Un but, inscrit sur la pelouse du mythique Maracana qui envoie la Belgique en huitièmes de finale du Mondial brésilien.

Le miracle d’Anfield

Malgré la concurrence du trio infernal de Liverpool (Sadio Mané, Roberto Firmino; Mohamed Salah), Divock Origi a su se faire une place de choix dans le cœur des supporters de Liverpool. Notamment parce qu’il adore rugir lors des fameux Derbys de la Mersey, mais aussi parce qu’il a été l’un des héros de la campagne victorieuse en Ligue des Champions la saison dernière.

Sa belle histoire avec la C1 avait commencé en demi-finale retour. Battus 3-0 à Barcelone et privés de Firmino et Salah, les Reds avaient pourtant renversé la tendance grâce à deux héros plutôt inattendus : Georginio Wijnaldum et... Divock Origi, tous les deux auteurs d’un doublé.

En finale de C1

Et rebelote quelques semaines plus tard à Madrid. Mohamed Salah et Roberto Firmino sont de retour et Divock Origi doit logiquement se contenter d’un rôle de supersub. Un statut qu’il exploite à merveille. Monté à l’heure de jeu, Divock Origi enterre les dernières illusions de Tottenham à trois minutes du terme (2-0) et devient, après Yannick Carrasco, le deuxième Belge buteur en finale de Ligue des Champions.