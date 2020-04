Eric Cantona explique pourquoi il n'est pas pour une reprise à huis clos

Devenu acteur après avoir raccroché les crampons, le Français garde cependant toujours un œil sur le football.

Eric Cantona garde est revenu sur la suspension des compétitions liée au Covid-19 sur RTL. L'ancien attaquant de Manchester United n'est pas en faveur pour une reprise des compétitions à huis clos, sans public. "Ça me réjouirait si on pouvait reprendre le football comme il était avant. Si on reprend le 17 juin parce qu’il n’y a plus de problème pour personne, c’est bien. Mais reprendre le foot pour reprendre le foot devant personne juste parce que les télévisions ont suspendu les paiements, c’est moyen, non ?", a lâché le Français.

"Il peut y avoir exactement le même enjeu, les mêmes joueurs, un match à huis clos, ce n’est pas un match de football. L’énergie que dégagent, transmettent les supporters transcende les joueurs. (...) Il n’y a pas de passion, il n’y a rien. Les joueurs ont besoin de cette énergie. C’est vraiment un 12e homme. C’est comme au théâtre quand vous jouer devant une salle vide ou devant une salle pleine. On prend, on se sert de l’énergie des gens qui sont là", a déclaré le natif de Marseille sur les ondes de la radio.