Virton a déposé plainte auprès de l'Autorité belge de la concurrence

Le club gaumais veut contester certains points du règlement lié à l'obtention des licences. Virton n'avait pas obtenu sa licence et avait déjà fait appel de la décision devant la Cour d'Arbitrage Belge du Sport (CBAS).

Virton a annoncé, dans un communiqué officiel, avoir déposé plainte auprès de l'Autorité belge de la concurrence (ABC). Les Virtonais ne sont pas d'accord avec plusieurs points faisant partie du règlement concernant l'obtention des licences.

"Virton vient de saisir l'ABC d'une plainte dirigée contre l’URBSFA afin d’obtenir l’annulation, pour violation du droit de la concurrence, de diverses dispositions 'licences'", peut-on lire sur le site internet du club.

Les Verts accusent la commission des licences de ne pas appliquer la réglementation de manière stricte pour tous les clubs, notamment pour Ostende et Anderlecht. "Le RE Virton demande à l'ABC d’annuler les dispositions violant le droit de la concurrence et de condamner l'abus de position dominante consistant à ne pas véritablement appliquer son règlement à certains clubs, notamment Anderlecht et le KVO", explique le club.

Ce qui est sûr, c'est que les Gaumais comptent à tout prix obtenir leur licence afin de continuer d'évoluer au sein du football professionnel belge. Pour rappel, face à la non-obtention de la licence, Virton a fait appel auprès de la CBAS. Le dossier du club sera évalué le 23 avril.