La défense des Diables Rouges vieillissante à l'approche de l'Euro ? "Ne vous inquiétez pas pour moi"

Malgré le report de l'Euro 2020 à 2021, les Diables Rouges semblent prêts pour le tournoi. C'est en tout cas l'avis de Thomas Vermaelen.

Vermaelen n'a pas l'intention d'arrêter brusquement sa carrière. "Beaucoup de gens me demanderont l'année prochaine si je vais continuer. Je suppose que je me sentirai bien l'année prochaine, comme maintenant", confie-t-il à Het Nieuwsblad.

"Je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Je comprends que c'est un élément que la défense soit plus vieille dans un an, mais je suis certain qu'elle réussira aussi bien l'année prochaine. D'ailleurs, si l'Euro avait maintenant eu lieu, je ne pense pas que beaucoup de joueurs se seraient arrêtés après cela."

Vertonghen et Alderweireld, ils continueront

Il y avait déjà beaucoup de spéculations à ce sujet. "Vertonghen, vous ne devriez pas vous inquiéter. Alderweireld non plus, il joue à un très haut niveau chaque année. Tout le monde nous regarde Kompany et moi parce que nous sommes les plus âgés et à cause de nos blessures. Je peux seulement dire que vous vous n'avez pas à vous soucier de moi."