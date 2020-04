Quelle est la destination idéale pour Jonathan David ?

Courtisé aux quatre coins de l'Europe par les plus grands clubs européens, Jonathan David a l'embarras du choix pour continuer sa carrière. Mais quelle est la destination idéale pour lui ?

Déjà auteur d'un exercice 2018/2019 intéressant, Jonathan David a définitivement explosé cette saison. En effet, le jeune attaquant de 20 ans n'a cessé d'éclabousser la Pro League de son talent durant plusieurs mois. Plus consistant mais aussi plus régulier dans ses performances, le natif de Brooklyn a franchi un cap, et cela se ressent notamment d'un point de vue statistique (40 matchs joués, 23 buts et 10 passes décisives). Par conséquent, La Gantoise devrait avoir du mal à le retenir cet été, si bien que son départ semble quasiment inévitable. Pour continuer sa carrière, la pépite de 20 ans a l'embarras du choix tant ses prétendants sont nombreux. Mais face à une liste aussi longue de clubs intéressés, il est difficile d'y voir clair. Quelles sont les destinations à éviter ? Quelles sont les meilleures options ? Et pourquoi ?

Encore trop tôt pour les grands clubs européens ?

Pour commencer, un départ vers un top club européen dès cet été semble prématuré. En effet, la marche semble un peu haute pour un garçon âgé de seulement 20 ans. Compte tenu de la pression qui règne dans ces écuries, il n'est pas certain que le Buffalo sache garder la tête froide et puisse pleinement s'épanouir. Par conséquent, les clubs comme Barcelone, le Bayern Munich et Liverpool sont à éviter, du moins pour le moment.

De plus, l'international canadien doit avoir du temps de jeu pour continuer sa progression. C'est pourquoi, d'autres clubs où la concurrence est rude dans le secteur offensif tels que Tottenham, Chelsea, Arsenal ou Manchester United n'apparaissent pas non plus comme des solutions idéales. Dans le cas du Borussia Dortmund, souvent vu comme une destination parfaite pour les jeunes joueurs, le problème réside dans le système de jeu utilisé par Lucien Favre, le 3-4-3, qui ne laisserait que peu de place à Jonathan David.

Néanmoins, il ne faut pas suivre un raisonnement inverse. En effet, il est nécessaire que le futur nouveau club du numéro 16 soit suffisamment ambitieux pour lui permettre de disputer des grands matchs qui lui permettront d'apprendre. Ainsi, il est impératif d'éviter les clubs situés dans les "ventres mous" des différents championnats européens. A cet égard, West Ham, Southampton, Francfort ou encore Hoffenheim ne semblent pas être des destinations souhaitables.

Quels sont les bons choix ?

Finalement, les meilleures options renvoient à des clubs intermédiaires, qui comptent parmi le top 5 de leur championnat et qui disputent des coupes d'Europe régulièrement. Dans ce registre, cinq clubs semblent disposer d'un profil intéressant. Tout d'abord, au sein du Big Five, on peut noter les cas de Séville en Espagne ou encore de Leipzig et Leverkusen en Allemagne.

En ce qui concerne les Sevillistas, ils réalisent une très bonne saison en se retrouvant sur le pied du podium de la Liga. Malgré tout, le principal avant-centre Luuk de Jong n'a pas entièrement offert satisfaction avec seulement 6 buts inscrits en 31 matchs toutes compétitions confondues. Par conséquent, Jonathan David pourrait en profiter pour s'installer à la pointe de l'attaque du onze dirigé par Julen Lopetegui.

La perspective d'un départ en Bundesliga est également alléchante. Au Bayer Leverkusen, le Buffalo pourrait remplacer Kai Havertz qui devrait partir cet été. De l'autre côté, si la pépite canadienne partait à Leipzig, elle rejoindrait un club tourné vers la jeunesse qui ne cesse de grandir. Le RBL s'est distingué cette saison en tenant tête au Bayern Munich dans la course au titre mais aussi en éliminant le vice-champion d'Europe, Tottenham, en huitième de finale de la C1. De plus, l'ancien d'Ottawa y retrouverait un entraîneur de top niveau en la personne de Julian Nagelsmann.

Pour finir, deux autres formations pourraient parfaitement encadrer la progression du crack de La Gantoise : le FC Porto et le PSV Eindhoven. Il s'agit de deux écuries réputées pour leur capacités à former les jeunes joueurs et à les faire exploser au plus haut niveau. Qui plus est, les deux équipes évoluent dans des schémas tactiques au sein desquels Jonathan David pourrait trouver sa place soit en tant qu'attaquant de soutien dans le 4-4-2 des Dragons soit en tant que meneur de jeu dans le 4-2-3-1 du club néerlandais.

Quoi qu'il en soit, l'attaquant de 20 ans devrait réfléchir longuement avant de prendre une décision concernant son avenir. Cet été constituera sans doute un tournant dans la carrière du jeune joueur...