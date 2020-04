L'Excelsior Virton a décidé de faire un geste dans cette période de crise.

L'Excelsior Virton a ainsi annoncé avoir distribué des boissons et des chips aux habitants les plus démunis de la commune, marchandise qui sera remise à la Bourgmestre Anne Goffin et distribuée aux associations d'aide aux démunis, rapporte le club via ses réseaux sociaux. Un beau geste de la part du club gaumais.