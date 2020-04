Les cinq clubs de D1B qui se verraient bien en Pro League la saison prochaine

Si le champion de D1 Amateurs, Deinze, ne cracherait pas sur un accès direct à la Pro League, sans passer par la D1B, d'autres clubs espèrent faire le bond vers le sommet du football belge.

Selon Het Nieuwsblad, ce sont carrément cinq des huit clubs actifs en Proximus League cette saison, qui peuvent espérer une place en Pro League la saison prochaine. Finalistes du championnat, OHL et le Beerschot espèrent forcer le passage, même si la finale retour de D1B ne devait pas se jouer.

Westerlo et Virton lorgnent pour leur part sur le classement complet de la saison. Ce sont les Campinois qui ont obtenu le plus de points sur l'ensemble de la saison et ils estiment que, si Bruges est déclaré champion après 29 journées, alors Westerlo devrait logiquement obtenir la même récompense en D1B. Pourtant, le club de Bob Peeters n'est pas encore assuré de cette place de leader du championnat.

Car Virton devrait théoriquement rejouer un match contre le Beerschot, dont le résultat a été invalidé en raison d'une erreur d'arbitrage. Un match qui ne sera pas rejoué, mais Virton pourrait réagir si Westerlo devait être promu sur base du classement de l'ensemble de la saison.

Enfin, l'Union est le dernier prétendant éventuel à une place en D1A. Si Lommel, Virton et Roulers n'obtiennent pas leurs licences devant la CBAS et que des places se libèrent à l'étage supérieur...