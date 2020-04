Szczesny se souvient des cigarettes consumées après une défaite : "Je fumais régulièrement"

Wojciech Szczesny a définitivement quitté Arsenal, pour rejoindre la Juventus, en 2017. Mais, prêté à Rome, cela faisait déjà deux ans que le gardien polonais ne portait plus les couleurs des Gunners.

Profitant de la période de confinement, et surtout du fait qu'il n'est plus sous contrat avec Arsenal, Wojciech Szczesny est revenu sur un épisode qui lui fit perdre sa place de titulaire :

"Durant cette période, je fumais régulièrement et le coach le savait. Il voulait juste que personne ne fume dans les vestiaires et ça aussi je le savais très bien. Mais, avec l'émotion du match, j'ai fumé une cigarette dans le vestiaire alors que l'équipe y était encore. Arsène Wenger ne m'a pas vu, mais quelqu'un lui a raconté. Il m'a demandé si c'était vrai quelques jours plus tard et j'ai confirmé".

Le portier de la Juve, âgé de désormais 30 ans, termine : "Arsène m'a alors prévenu que je serais en dehors de l'équipe pour un petit moment. Sans qu'il n'y ait de dispute ou de confrontation entre nous". Tout profit, cela dit, pour David Ospina qui avait alors pris sa place dans la cage londonienne.