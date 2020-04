L'ex-Rouche Dante Bonfim pousse un coup de gueule

L'obstination des instances footballistiques françaises à poursuivre la saison n'a pas été bien perçue par Dante.

L'ancien défenseur central du Standard de Liège et du Sporting Charleroi a poussé un coup de gueule ce mercredi dans les colonnes de L'Equipe au sujet de la fin de saison en Ligue 1. "Beaucoup de gens sont morts, on ne sait pas régler un problème à l'échelle mondiale, mais on voulait trouver une solution pour jouer au football. Oui, le foot est notre travail, mais pas une priorité", estime Dante.

"Au lieu de se concentrer sur ce qui allait améliorer la situation des gens, on pensait au football. On serait passés pour des guignols", assène l'ancien du Bayern Munich, actuellement à l'OGC Nice.