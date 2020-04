Simon Mignolet a fait le bon choix: "Une saison fantastique"

Quelques mois après, Simon Mignolet ne regrette absolument pas d'avoir signé à Bruges.

C'était, avec le retour de Vincent Kompany, le transfert phare du mercato estival en Pro League. Six mois après son arrivée à Bruges, Simon Mignolet dresse un bilan presque euphorique de sa première saison dans la Venise du Nord. "Jusqu'à l'interruption du championnat, nous vivions une saison fantastique", commence-t-il dans un entretien accordé à The Liverpool Echo.

Car, en plus d'une campagne européenne réussie, les Brugeois ont aussi marché sur la concurrence en Belgique. "Il y a longtemps que le club n'a plus réalisé le doublé et nous étions sur le bon chemin pour y arriver. Je suis vraiment heureux de comment s'est passée cette saison jusqu'ici et on verra ce qu'il se passera ensuite", insiste le portier belge qui, comme ses partenaires, attend les décisions de la Pro League pour savoir quelle sera la suite.