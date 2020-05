Un Néerlandais bientôt avec les Diables Rouges ? "Je ne pense pas que l'Union Belge sache que je peux jouer pour la Belgique"

Pour le Mondial 2022, Roberto Martinez doit tenir compte de la nécessité de réorganiser sa défense. Les nouveaux talents sont donc les bienvenus. À Leeds United, il y en a un dont peu ont entendu parler, mais qui - en dépit d'être Néerlandais - est éligible.

Pascal Struijk, pour la plupart d'entre nous, est un noble inconnu, mais le grand défenseur est capitaine des U23 de Leeds. Puisqu'il est né à Anvers et a la double nationalité, il peut également choisir la Belgique, car il n'a jamais été appelé chez les Oranjes.

"Je n'ai jamais eu d'écho de l'Union belge de football. Donc, cela me surprendrait que quelqu'un sache que je peux jouer pour les Diables Rouges. Je pense que mon agent et moi devrions approcher l'Union belge et indiquer que je pourrais être disponible pour l'équipe nationale", explique-t-il au Knack.

Donc Martinez peut toujours l'appeler. "Je trouverais ça spécial si je recevais un appel de Martinez mais je préfère les Pays-Bas. Jusqu'au U17, j'étais régulièrement appelé et ça s'arrêtait quand j'étais sur le banc à Ajax. S'ils ne veulent pas de moi chez les Oranjes, et que l'entraîneur de l'équipe nationale belge est prêt à me donner une chance, alors je pourrais certainement choisir les Diables Rouges"