🎥 Que s'est-il passé le 5 mai dans l'histoire du football ? Anderlecht et Rensenbrink mettaient la Belgique sur la carte européenne

Pas de foot en direct sur les terrains européens le mardi 5 mai. C'était différent dans le passé, bien sûr. Nous approfondissons donc l'histoire du football et finissons en 1976.

Anderlecht a décroché un titre lors de la saison 1975/76, et même fait le doublé. Le RSCA a perdu le championnat face au Club de Bruges, mais s'est emparé de la Coupe de Belgique. En finale, Anderlecht a dominé le Lierse (4-0).

Le deuxième prix remporté par Anderlecht était en fait un prix européen. Le club a participé à la Coupe des coupes - plus tard la Coupe UEFA et même plus tard l'Europa League- et a affronté en finale West Ham United. Ce ne fut pas un long voyage pour l'entraîneur Hans Croon et ses hommes, car la finale s'est déroulée au Heysel.

Ces hommes incluent quelques légendes absolues d'Anderlecht. Par exemple, l'actuel T1 Franky Vercauteren, alors âgé de seulement 19 ans, il a d'ailleurs remplacé Ludo Coeck, blessé. Parmi les autres noms célèbres, on peut citer Arie Haan, Hugo Broos et Gille Van Binst.

Les stars du jour sont finalement Swat Van der Elst et Robby Rensenbrink. Le Belge a placé le 0-1 et le regretté Néerlandais a fait mis le doublé pour les Mauves. A la fin du temps réglementaire (2-2), Rensenbrink a fait la différence en convertissant un penalty et en envoyant Van der Elst sur le chemin de 4-2. Anderlecht est ainsi devenu le tout premier club belge à remporter un prix européen.

Composition d'Anderlecht: Jan Ruiter, Michel Lomme, Hugo Broos, Gille Van Binst, Jean Thissen, Jean Dockx, Arie Haan et Ludo Coeck (32 'Frank Vercauteren), Swat Van der Elst, Peter Ressel et Robby Rensenbrink.