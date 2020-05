L'Angleterre a Aster Vranckx et un autre Malinois à l'oeil

Aster Vranckx (17 ans) est l'une des révélations de la saison. Le voir quitter la Pro League cet été serait surprenant, mais lui et un autre talent du KV Malines ont déjà attiré les regards.

Aster Vranckx (17 ans) a commencé la saison comme promesse du KV Malines et l'a terminée comme titulaire, s'attirant les comparaisons les plus élogieuses et réussissant notamment un excellent match (avec un but à la clef) face au RSC Anderlecht. Il n'est pas le seul jeune talent des Sang & Or : Issa Kaboré (18 ans) a également impressionné en deuxième partie de saison, devenant indéboulonnable au back dès son arrivée dans l'équipe en février.

Idéalement, ces deux espoirs devraient rester Derrière les Casernes la saison prochaine pour confirmer, mais l'intérêt est réel depuis l'étranger, semble-t-il ; d'après le Nieuwsblad, Manchester City, rien de moins, aurait l'oeil sur Vranckx et Kaboré. Les Citizens se sont déplacés jusqu'à Malines pour scouter les deux joueurs, scrutés par plusieurs clubs européens. Malines saurait-il résister à une offre financièrement intéressante ?